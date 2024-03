Mercato : Zidane a choisi son prochain club, c'est la douche froide !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane serait partant pour reprendre en main la Juventus selon son biographe Fred Hermel. Sauf que le champion du monde 1998 ne serait pas le choix numéro un du club italien en cas de départ de Massimiliano Allegri en fin de saison. Un ancien du PSG serait ciblé.

A quand le retour de Zinédine Zidane sur un banc ? Depuis près de trois ans, le champion du monde 1998 est annoncé dans les quatre coins de l'Europe, mais aucune négociation observée n'a été observée. En attendant l'équipe de France, Zidane pourrait ne pas avoir le choix et reprendre en main une équipe.

L'Algérie sort du silence pour ce joueur qui veut imiter Zidane https://t.co/7wWTewJhMV pic.twitter.com/wAQd6i9sUs — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Zidane chaud pour un retour en Serie A ?

Et il y a quelques jours, Zidane avait ouvert la porte à une destination. « U n retour en Italie ? Pourquoi pas, tout peut arriver. Pour l'instant, je fais d'autres choses, on verra, mais un autre passage sur le banc serait bien » avait-il déclaré lundi dernier. Selon son biographe Fred Hermel serait effectivement tenté par un retour en Italie, plus précisément à la Juventus. Mais autre visage bien connu de RMC , Johann Crochet a jeté un froid.

La Juventus privilégierait Thiago Motta