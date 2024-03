Mercato : Zidane à l'OM, c'est inévitable ?

Arnaud De Kanel

C'est désormais officiel. Zinédine Zidane ne prendra les commandes de l'Algérie puisque Vladimir Petkovic vient de signer son contrat jusqu'en 2026. Et alors que le Bayern Munich a récemment fermé la porte à son arrivée tandis que Didier Deschamps restera sélectionneur de l'équipe de France jusqu'en 2026 et que Carlo Ancelotti va continuer l'aventure avec le Real Madrid, il ne reste plus que l'OM pour le champion du monde 98. Mais c'est encore loin d'être fait.

Annoncé dans le viseur de la sélection algérienne pour succéder à Djamel Belmadi, Zinédine Zidane avait poliment repoussé l'offre selon RMC Sport . Mais la nomination d'un nouveau sélectionneur mettait du temps à arriver et certains rêvaient encore de voir Zizou débarquer sur le banc de l'Algérie. Le rêve ne se réalisera pas puisque Vladimir Petkovic a paraphé ce lundi un contrat allant jusqu'en 2026. Une nouvelle qui vient rapprocher l'ancien manager du Real Madrid encore un peu plus de l'OM ?

Les portes se referment pour Zidane

Combien de temps pourra encore patienter Zinédine Zidane ? Alors qu'il était prêt à reprendre l'équipe de France après la Coupe du monde au Qatar, le champion du monde 98 a vu Didier Deschamps prolonger jusqu'en 2026. Bien en poste, le Bayonnais ne bougera pas d'ici là. En Allemagne, l'annonce du départ en fin de saison de Thomas Tuchel a laissé place à la folle rumeur d'une arrivée de Zidane en Bavière. Mais les dirigeants ont vite refermé la porte à cause de la barrière de la langue. « Bien sûr, il (le nouvel entraîneur, Ndlr) doit parler une langue que nous parlons tous - donc ce doit être l'allemand ou l'anglais. Le français est un peu plus "léger" pour moi. C'est aussi un critère, mais pas un critère d'exclusion. Par conséquent, je ne veux pas limiter mes choix. Il y a des candidats, il y a de très bons entraîneurs. Le Bayern Munich est une excellente adresse. Assembler ce puzzle - entraîneur, club, philosophie, joueurs - telle est la tâche des prochains mois », confiait à ce sujet Max Eberl, le directeur sportif du Bayern. Zizou ne reviendra pas non plus au Real Madrid car Carlo Ancelotti a prolongé jusqu'en 2026. De quoi le rapprocher un peu plus de l'OM ? L'idée lui trotterait dans la tête.

Il ne reste plus que l'OM