OM : Son transfert tourne au fiasco, Vitinha est prévenu

Arnaud De Kanel

En perdition totale du côté de l'OM, Vitinha a été poussé vers la sortie cet hiver, notamment pour faire de la place à Faris Moumbagna. Mais tout n'est pas plus simple qu'à Marseille pour l'attaquant portugais, en grande difficulté dans le club où il a été prêté, à savoir le Genoa. Son coach appelle à ne rien lâcher.

Vitinha est certainement le plus gros flop de ces dernières années à l'OM. En plein calvaire après de nombreux ratés, l'ancien joueur de Braga a été prête avec option d'achat au Genoa cet hiver afin de se relancer et de retrouver de la confiance. Mais son transfert est finalement en train de tourner au fiasco puisqu'il n'a disputé que 21 minutes en trois rencontres, et qu'il est même resté sur le banc face à l'Udinese. Comme les anciens Marseillais Kevin Strootman et Ruslan Malinovskyi mais aussi de l'ancien Rennais Djed Spence, Vitinha a reçu un message fort de son entraineur.

«Un signe fort pour l'entraîneur et surtout pour l'équipe»

« Il est normal qu'il y ait, lorsque je fais la composition de l'équipe de mon côté, une grande difficulté, surtout pour les onze premiers. Pourquoi je dis cela ? Parce que les gars y vont à fond et il y a des joueurs qui ces derniers temps, de Strootman à Malinovskyi, en passant par Spence ou Vitinha, jouent peu ou pas du tout, mais sur le terrain ils sont forts parce que je le leur demande. Et c'est un signe fort pour l'entraîneur et surtout pour l'équipe », a déclaré Alberto Gilardino en conférence de presse. Le discours de l'entraineur italien se veut mobilisateur.

«Ils doivent y aller fort et influencer»