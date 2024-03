Mercato : La nouvelle sensation du PSG interpelle Deschamps !

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola s’est installé comme un titulaire indiscutable ces derniers mois, avec Luis Enrique qui semble beaucoup l’apprécier. Et à seulement 21 ans il pourrait bien franchir un nouveau palier avec l’équipe de France, qui disputera un Euro en Allemagne dans seulement quelques semaines.

Le football français regorge de talent et ce n’est évidemment as Didier Deschamps qui va s’en plaindre. Le sélectionneur de l’équipe de France a d’ailleurs récemment misé sur le nouveau prodige du PSG avec Warren Zaïre-Emery... qui pourrait être bientôt rejoint par l’un de ses coéquipiers !

PSG : C'est la guerre avec Luis Enrique ? La réponse du clan Mbappé https://t.co/rmU1msBrFa pic.twitter.com/xLLIXj9HGv — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Barcola, l’équipe de France après le PSG ?

Plus âgé que le milieu de terrain, Bradley Barcola est en train de se faire un nom au PSG et en Ligue 1. Il pourrait bien être l’une des grandes surprises de la liste de Deschamps, avec des matchs programmés face à l’Allemagne le 23 mars et le Chili, le 26.

« L'équipe de France, cela passera par mes performances »