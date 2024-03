Mercato : Le PSG attend un crack, il déballe tout sur son grand retour !

Benjamin Labrousse

A l’issue de cette saison, Kylian Mbappé va quitter le PSG. Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, Paris souhaite désormais miser sur le jeune Xavi Simons, actuellement prêté du côté du RB Leipzig. Mais alors que l’avenir du Néerlandais de 20 ans est encore flou, ce dernier s’est livré sur son possible retour au sein du club parisien.

Le PSG s’apprête à perdre le meilleur buteur de son histoire. Après sept saisons sous les couleurs Rouge et Bleu , Kylian Mbappé va partir, libre de tout contrat en juin prochain. De ce fait, les dirigeants parisiens cherchent désormais à miser sur l’avenir, et possèdent un véritable crack à Paris avec Xavi Simons. Le Néerlandais avait été vendu en 2022 au PSV Eindhoven où il avait explosé, avant d’être racheté par le PSG l’été dernier, contre un montant de 6M€, correspondant à une clause de rachat…

« Évidemment on suit son parcours »

Néanmoins, le PSG décidait rapidement d’envoyer Xavi Simons en prêt au RB Leipzig. Cette saison, le petit prodige de 20 ans réussit une saison plus qu’aboutie au sein du club allemand, et forcément, cela n’a pas échappé à Luis Enrique et son staff. Questionné à propos de Xavi Simons en conférence de presse avant la rencontre face à l’AS Monaco vendredi dernier (0-0), l’entraîneur du PSG confiait suivre le polyvalent milieu de terrain de Leipzig : « Il appartient à notre club et bien évidemment on suit son parcours comme tous les joueurs qui appartiennent au club, mais il n’est pas chez nous actuellement donc je ne préfère pas en parler. Nous sommes en contact bien sûr et nous regardons ce qu’il fait » . Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 27 février dernier, le PSG compte fortement sur Xavi Simons pour la saison prochaine.

« Toutes les parties se parleront et discuteront de la suite des événements »