Mercato : Le PSG prépare son transfert, il s’engage !

Thomas Bourseau

Le PSG a souhaité renforcer son arrière-garde cet hiver. En plus de Lucas Beraldo, le profil de Matthijs de Ligt aurait été étudié en marge d’un éventuel transfert l’été prochain. Pour autant, le Néerlandais s’est dit « heureux » au Bayern Munich ce lundi, rebattant les cartes pour son avenir.

Au cours du dernier mercato hivernal, le PSG a mis la main sur Lucas Beraldo. Cependant, un autre défenseur central était dans le viseur du Paris Saint-Germain en outre du transfert du Brésilien de 20 ans : Matthijs de Ligt. C’est du moins l’information que RMC Sport communiquait en toute fin de mercato.

De Ligt vers la sortie au Bayern à cause de Tuchel ?

Et alors que le PSG n’est pas parvenu à ses fins, une offensive semblait programmée pour le défenseur central du Bayern Munich âgé de 24 ans pour la fin de saison. Néanmoins, Thomas Tuchel, avec qui il entretiendrait une relation froide, va quitter le Bayern et être remplacé par un entraîneur dont l’identité demeure inconnue à l’instant T. De quoi relancer l’avenir de De Ligt ?

PSG : Riolo répond à Neymar après son tacle sur Dembélé https://t.co/fM97MMAD1N pic.twitter.com/RMnfD5WJTH — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

«Je suis très heureux au Bayern Munich»