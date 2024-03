PSG : Le vestiaire du Real Madrid annonce la couleur à Mbappé en privé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cela ne serait plus qu’une question de temps avant de voir Kylian Mbappé porter le maillot du Real Madrid, le principal intéressé ayant informé le PSG qu’il partirait au terme de la saison. Les Merengue attendent de pied ferme l’international français, qui devrait être bien accueilli par les joueurs de Carlo Ancelotti.

L’histoire d’amour entre le PSG et Kylian Mbappé est en train de prendre fin. Deux ans après sa prolongation, l’attaquant français a décidé de plier bagage au terme de son contrat et a prévenu ses dirigeants, préparant désormais l’avenir sans lui. Pour Mbappé, le futur s’écrit probablement du côté du Real Madrid qui semble plus que jamais en pole afin de l’accueillir. Là-bas, il retrouvera certains de ses coéquipiers en équipe de France à l’instar d’Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni, et d’autres joueurs qu’il connaît bien et qui l’attendent.

« On me dit qu’ils l'accueilleront tous à bras ouverts »

Journaliste chez AS , José Félix Díaz a livré quelques précisions sur l’accueil qui attend Kylian Mbappé dans le vestiaire merengue. « J’ai demandé à l’entourage des joueurs concernés par l'arrivée de Mbappé au Real Madrid et on me dit qu’ils l'accueilleront tous à bras ouverts , a-t-il confié sur la chaîne Twitch de Rubén Martín, dans des propos relayés par Benabéu Digital. D'ailleurs, il a une bonne relation avec eux, Rodrygo, Vinicius. Bellingham sans doute aussi… »

Mbappé va prendre de la place au Real Madrid