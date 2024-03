Transferts - PSG : Le Qatar dénonce «une trahison» de Mbappé !

Thomas Bourseau

Au Paris Saint-Germain, les propriétaires qataris et le président Nasser Al-Khelaïfi sont habitués à avoir gain de cause lorsqu’il s’agit de négocier les avenirs des cadres de leur effectif. Cependant, le PSG a perdu la main avec Kylian Mbappé qui, en plus de partir libre en fin de saison, a dit « non » aux décideurs parisiens qui considéreraient cela comme un « affront ».

Kylian Mbappé est le meilleur buteur de l’histoire du PSG et la pépite recrutée à seulement 18 ans en provenance de l’AS Monaco à l’été 2017 que le club parisien a toujours voulu protéger et polir au fil des années. Et ce, malgré différents coups de gueule de la part de Mbappé tant en public qu’en privé. Mais après sept années, le clan Kylian Mbappé a dit stop malgré la possibilité de rallonger son contrat courant jusqu’en juin prochain d’une saison. Un affront pour le PSG.

«On ne dit pas non à Nasser Al-Khelaïfi ou au Qatar»

Un connaisseur de l’émirat du Qatar s’est confié à L’Équipe . Par le biais de propos révélés dans les colonnes du jour du quotidien sportif, c’est un acte de trahison effectué par Kylian Mbappé et son entourage. « On ne dit pas non à Nasser Al-Khelaïfi ou au Qatar. D’ordinaire, quand ils veulent quelque chose, ils l’obtiennent. Le refus de Mbappé est vécu comme un affront, une trahison ».

Le feuilleton Mbappé, un affront pour le Qatar

Car en effet, après avoir refusé d’activer la clause convenue dans la signature de son contrat au printemps 2022 pour qu’il soit actif jusqu’à l’été 2025, Kylian Mbappé a donc dicté la suite de l’opération au PSG, le club étant pourtant habitué à mener la danse. Mbappé va quitter le club en tant qu’agent libre en fin de saison, un affront pour le PSG et ses propriétaires qataris…