Deschamps - Zidane : Coup de théâtre en équipe de France !

Malgré sa défaite en finale du Mondial 2022 face à l'Argentine, la Fédération française de football a renouvelé sa confiance en Didier Deschamps. Le sélectionneur s'est engagé jusqu'en 2026, mais n'est pas à l'abri d'un départ en cas d'Euro raté cet été. En cas de départ, son successeur en équipe de France est tout trouvé.

Les résultats parlent pour lui. Champion du monde en 2018 et finaliste de la dernière édition, Didier Deschamps a gagné sa prolongation sur le terrain. Après la défaite face à l'Argentine en 2022, le sélectionneur de l'équipe de France a étiré son bail jusqu'en 2026. Mais on le sait, tout va très vite dans le football. Un Euro raté pourrait fragiliser sa position à la tête des Bleus selon le journaliste Jonathan Johnson. En cas de départ de Deschamps, les portes pourraient enfin s'ouvrir pour Zinédine Zidane.

Deschamps pourrait être remercié après l'Euro

« Zidane a été absent du jeu pendant un certain temps et même si je pense qu'il reviendra bientôt, je ne pense pas qu'il occupera un poste avant les Championnats d'Europe de cet été parce que sa priorité est de devenir un jour sélectionneur de l'équipe nationale française. Si la France n'obtient pas de bons résultats en Allemagne cet été, Didier Deschamps pourrait quitter son poste, mais si elle obtient de bons résultats et qu'elle est l'une des favorites de la compétition, Zidane pourrait discuter avec d'autres clubs » a confié le journaliste pour Caught Offside.

Zidane à l'OM, c'est possible