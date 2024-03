Deschamps lui passe un coup de fil, il recale l’équipe de France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Né en Bretagne il y a 27 ans, Robin Le Normand a pris la décision de défendre les couleurs de l'Espagne. Présent à la Real Sociedad depuis 2016, le défenseur central aurait repoussé une proposition de Didier Deschamps, qui n'avait pas hésiter à lui passer un coup de fil. Un choix compréhensible pour des membres de son entourage.

Fier d'être breton, Robin Le Normand a également épousé le Pays Basque depuis son arrivée à la Real Sociedad en 2016. Arrivé après un échec à Brest, le défenseur central a grandi jusqu'à s'imposer en équipe première. Il est, aujourd'hui, un titulaire indiscutable au sein de la formation espagnole. Ses prestations n'ont pas échappé à Didier Deschamps, qui lui a proposé de rejoindre l'équipe de France. Mais présent à San Sebastian depuis plusieurs années, Le Normand a pris la décision d'opter pour la nationalité espagnole. Une forme de reconnaissance.

Deschamps s'est fait snober

« Il m’a appelé pour me dire l’intérêt qu’il me portait. On a parlé assez longuement. Venant d’une telle personne, au regard de son parcours de joueur, puis de coach et de son palmarès, ça m’a touché. J’ai apprécié notre discussion. Mais cela n’a rien changé dans ma tête. Tout était clair et mon choix acté » avait-il expliqué lors d'un entretien au Parisien.

« Je peux comprendre »