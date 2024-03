PSG : Malaise avec Mbappé, un soutien surprise pour Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et Luis Enrique, cela ne semblait pas être l’amour fou ces derniers temps. En attestent les réactions de l’entraîneur en coulisses concernant l’investissement du Français les semaines ayant précédées le 1/8ème de finale retour de la Ligue des champions. Luis Fernandez est monté au créneau.

Ces derniers temps, la presse fait état d’un certain malaise entre Luis Enrique et Kylian Mbappé. Et en point d’orgue le remplacement à la mi-temps du meilleur buteur de l’histoire du PSG contre l’AS Monaco le 1er mars dernier qui avait débouché sur le départ en tribunes de Mbappé plutôt que de rejoindre le banc de touche.

«Luis Enrique doit anticiper vis-à-vis d’un joueur qui est le meilleur»

Une explication entre les deux hommes au Campus PSG avait eu lieu le samedi 2 mars dernier selon L’Équipe notamment. Mais pour Luis Fernandez, ce n’est qu’une question de gestion et de forme. « En championnat, il y a peu de concurrence pour le titre. Peut-être que certains se sont un peu relâchés et que Kylian (ndlr Mbappé) en fait partie. Luis Enrique doit anticiper vis-à-vis d’un joueur qui est le meilleur, qui fait gagner le PSG. Il se doit aussi, peut-être, de remonter les bretelles parfois, de faire des changements… ».

«Il l’a piqué»