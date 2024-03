Dernière chance pour Mbappé, une légende du PSG lui fait de l’ombre !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son départ en fin de saison est acté, Kylian Mbappé retrouve pour la dernière fois le Stade de Reims ce dimanche (13h) avec le Paris Saint-Germain. De quoi lui offrir une chance de s’emparer seul d’un record qu’il partage actuellement avec une ancienne gloire du club, si Luis Enrique décide de l’utiliser.

Sous contrat jusqu’au 30 juin, Kylian Mbappé a déjà informé Nasser Al-Khelaïfi de son départ à l’issue de la saison. « Apparemment, son futur ne s’écrira pas ici, donc nous allons devoir tester d’autres de ses coéquipiers à sa place », a confirmé Luis Enrique mercredi après la victoire du PSG contre la Real Sociedad. Mbappé vit donc ses derniers moments dans la capitale, et s’apprête à affronter pour la dernière fois Reims avec le maillot du PSG sur ses épaules.

Mbappé : Un joueur du PSG balance une annonce à son père https://t.co/NqkiI2G5Of pic.twitter.com/DhfsewsjXC — le10sport (@le10sport) March 10, 2024

Mbappé à égalité avec Cavani

Et cette rencontre de la 25e journée de Ligue 1 va donner l’occasion à Kylian Mbappé d'espérer battre un nouveau record au PSG. À ce jour, l’international français est le co-meilleur buteur de l’histoire du club contre Reims avec Edinson Cavani, les deux joueurs totalisant 7 réalisations. Ils devancent Zlatan Ibrahimovic et François M’Pelé (5). Un but permettrait alors à Mbappé de prendre seul la tête du classement.

Luis Enrique va-t-il titulariser sa star ?