PSG : Coup de théâtre pour un transfert à 90M€ ?

Thomas Bourseau

Le PSG en pince pour Leny Yoro comme le10sport.com vous l’a souligné à plusieurs reprises ces derniers temps. Le défenseur du LOSC attise les convoitises sur le marché au Real Madrid et à Manchester United. Mais, l’indemnité de transfert hivernale ne devrait pas être celle de l’été à venir…

Leny coYoro mmence à sérieusement se faire un nom sur le marché des transferts de par ses prestations sous la houlette de Paulo Fonseca au LOSC. Et à 18 ans, le défenseur central français pourrait bien vivre ses derniers mois dans le Nord. Et non pas parce que son contrat expirera le 30 juin 2025, mais en raison de son transfert plus que probable à la prochaine intersaison. Au PSG ?

Une réponse hivernale à 90M€ pour Leny Yoro

Le Paris Saint-Germain s’est penché depuis de longues semaines sur le dossier Leny Yoro. Pire, une tentative pour le mercato hivernal a été révélée par le10sport.com en décembre dernier, mais comme on vous l’a avancé quelques semaines plus tard en fin de mercato, le LOSC a vite fermé la porte à une telle éventualité, reportant toute opération à l’été 2024… pour 90M€ !

Après Mbappé, une star va recaler le PSG pour le Real Madrid ? https://t.co/gw9lax9lJW pic.twitter.com/UurJHL6OKw — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

Le prix de Yoro finalement fixé en fin de saison par le LOSC !