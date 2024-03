Zidane : Le Real Madrid a enfin trouvé son remplaçant !

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane est une source inépuisable d’inspiration pour Jude Bellingham. L’international anglais marche sur ses traces au Real Madrid que ce soit avec son numéro de maillot ou ses Adidas Predator. Et pour Ronaldo, la ressemblance entre les deux joueurs ne s’arrêtent pas là.

Au Real Madrid, Zinedine Zidane est une légende vivante. Non seulement en raison de ses prouesses en tant que joueur dont cette fameuse volée du gauche en finale de Ligue des champions au printemps 2002 ou bien ses trois Ligues des champions d’affilée remportées entre 2016 et 2018.

Bellingham : «J'espère préserver l'héritage de son numéro et de ses chaussures»

Zinedine Zidane était un maestro sur le terrain, doté d’une tenue de balle gracieuse, le champion du monde 98 en a inspiré plus d’un et ce fut notamment le cas de Jude Bellingham qui n’a jamais caché son admiration pour « Zizou » comme dernièrement à l’occasion d’un évènement Adidas en décembre 2023 pour le lancement de la propre Predator de l’international anglais, numéro 5 du Real Madrid comme Zidane à l’époque. « Zidane est l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire. J'espère préserver l'héritage de son numéro (5) et de ses chaussures. La volée de Zidane est le premier et le meilleur souvenir qui me vient à l'esprit avec ces crampons, en raison de sa signification et de l'instant qu'elle représente ».

«Il me rappelle un peu Zinedine Zidane par sa qualité»