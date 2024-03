Zidane fait encore parler en Algérie

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Évoqué pendant un temps pour venir reprendre le poste laissé libre par Djamel Belmadi à la tête de la sélection, Zinedine Zidane a refait parler de lui en Algérie ces derniers jours, mais pour une toute autre raison. Et cela nous ramène notamment à ce fameux soir de juillet 2006, en finale de la Coupe du Monde face à l’Italie…

Le 24 janvier dernier, suite à l’élimination de l’Algérie à la CAN, Djamel Belmadi avait été démis de ses fonctions de sélectionneur national, et le nom de Zinedine Zidane avait été brièvement évoqué pour reprendre le poste. Finalement, cette option a rapidement été écartée, et c’est donc le Suisse Vladimir Petkovic qui a été nommé à la tête des Fennecs . Mais Zidane a une nouvelle fois, et malgré lui, fait le buzz en Algérie cette semaine.

Belaïli s’exprime après la polémique

Suspendu pour six matches (dont quatre fermes) pour avoir déclenché une bagarre générale contre l’ES Sétif en championnat le 3 mars passé, l’attaquant du MC Alger Youcef Belaïli (31 ans) a pris la parole sur ses réseaux sociaux lundi pour faire son mea culpa : « J'avoue que j'ai commis une erreur, comme tous les êtres humains le font. (…) Je demande pardon à tous ceux à qui j'ai fait du tort, surtout lors du match qui a causé ma suspension. (…) Je m'excuse pour tous ceux qui ont été déçus personnellement, le public, les joueurs, les fonctionnaires et les journalistes, surtout aussi l'ES Sétif », indique l’ancien joueur de Brest.

« Zidane a fait ce qu’il a fait… »