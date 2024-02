Algérie : Zidane, c’était impossible !

Thibault Morlain

Sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi n’aura pas survécu au fiasco des Fennecs à la CAN 2023. Suite à l’élimination dès le premier tour, il a donc quitté ses fonctions et pour le remplacer, il a notamment été question d’un intérêt pour Zinedine Zidane. Au final, Zizou ne prendra pas les commandes de l’Algérie, Daniel Riolo a d’ailleurs avoué n’avoir jamais cru à cette possibilité.

Sans fonction depuis mai 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait prochainement reprendre du service. Mais cela ne sera pas sur le banc de l’Algérie. Alors qu’il avait été question que Zizou prenne la succession de Djamel Belmadi, parti suite à l’échec des Fennecs à la CAN, cela ne se réalisera.

EXCLU : Zidane, un nom qui change tout pour l'Algérie ? https://t.co/g47CigjO2v pic.twitter.com/PD8cmrAPhy — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

« Je n’ai même pas envisagé que c’était possible »

Daniel Riolo est revenu sur ces rumeurs annonçant Zinedine Zidane sur le banc de l’Algérie. Et à ses yeux, cela était tellement impossible, qu’il n’a jamais voulu y croire. « Personnellement, je n’y ai pas cru. Je ne me prononce sur ce qu’aurait été la belle ou pas belle histoire, je n’en sais rien. Je n’ai même pas envisagé que c’était possible », a-t-il avoué à propos de Zidane lors de L’After Foot .

« Il y a le cœur et la réalité des choses »