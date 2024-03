Équipe de France : Le retour de Zidane menacé par une candidature surprise ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le contrat de Didier Deschamps court jusqu’en 2026 avec l’équipe de France, son successeur fait grandement parler puisqu’il pourrait s’agir de Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en 2021. Mais Antoine Kombouaré ne cache pas qu’il se verrait bien également devenir sélectionneur.

Bien que son contrat court jusqu'en 2026 depuis sa dernière prolongation, l'avenir de Didier Deschamps fait grandement parler. Et pour cause, l'Euro approche à grands pas, et en cas de contre-performance, Zinedine Zidane se tient prêt à prendre la succession de son ancien coéquipier en Bleus. Cependant, Antoine Kombouaré pose également sa candidature, le Kanak étant libre depuis son départ du FC Nantes en fin de saison dernière.

Kombouaré évoque sa prochaine destination

« Retrouver un club et aussi une sélection. J'ai 60 ans. Jusqu'à cet âge, j'étais club, mais maintenant, en fonction du projet qui se présentera, j'ai fait la bascule. S'il y a une équipe nationale, je suis prêt. Un de mes objectifs est de participer à une Coupe du monde en tant que sélectionneur. Ce serait sympa de vivre cela, d'avoir un pays derrière soi. Si je suis en club, ce sera très bien aussi, je ne veux pas me fermer des opportunités. J'aime être avec un groupe, le construire, fédérer, créer une force, une énergie », assure l’ancien coach du FC Nantes dans les colonnes de L’EQUIPE , avant d’évoquer l’équipe de France..

«L’équipe de France ? On ne sait jamais»