Équipe de France : Une candidature inattendue arrive à Deschamps, c’est décidé

Grand artisan de la surprenante saison réalisée par le Stade Brestois, dauphin du PSG, Pierre Lees-Melou voit son nom être associé à l’équipe de France à quelques mois de l’Euro, son entraîneur Eric Roy estimant que le milieu de 30 ans méritait une chance. Didier Deschamps est-il prêt à récompenser le joueur ? La décision semble prise.

C’est l’équipe surprise de cette saison en Ligue 1. Le Stade Brestois entame cette 25e journée en tant que dauphin du PSG, avec six points d’avance sur l’OGC Nice, au pied du quatuor qualificatif pour la Ligue des champions. Pierre Lees-Melou est l’un des hommes forts d’Eric Roy cette saison, qui peut compter sur le milieu de 30 ans pour solidifier l’entrejeu, au point de voir son nom être associé à l’équipe de France. « Il mériterait même d’avoir une sélection », a lancé cette semaine l’entraîneur brestois.

Eric Roy imagine Lees-Melou chez les Bleus, pas Didier Deschamps

« Réussir à garder ce niveau de jeu après ce qu’il a traversé, il faut vraiment avoir un état d’esprit au-dessus de la moyenne. C’est quelqu’un d’exceptionnel, qui plane sur l’équipe et sur la Ligue 1. Pour moi, au poste où il joue, il n’y a pas d’équivalence en France. Il peut jouer partout », a salué Eric Roy. Un argumentaire suffisant pour convaincre Didier Deschamps ? Pas vraiment.

« L’équipe de France… Le coach a un peu abusé ! »