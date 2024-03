Luis Enrique reçoit un appel du pied, panique au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Visiblement bien installé sur le banc du PSG, Luis Enrique a plusieurs fois été encensé par Nasser Al-Khelaïfi cette saison. Et pourtant, le profil du technicien espagnol plaît également au FC Barcelone qui envisagerait de le rapatrier pour remplacer Xavi à l’issue de la saison. Une option évoquée par Deco.

L'été dernier, pour remplacer Christophe Galtier, le PSG a décidé de miser sur Luis Enrique et attirait donc son premier coach vainqueur de la Ligue des champions depuis Carlos Ancelotti. Les premiers mois sont d'ailleurs encourageants sur le plan des résultats, et du côté du FC Barcelone, on ne semble pas insensible à son profil. En effet, son nom circule ces derniers jours pour remplacer Xavi à l'issue de la saison, et Deco reconnaît qu'il est intéressé par Luis Enrique.

Deco ouvre la porte à Luis Enrique

« Je l'aime beaucoup. Il est difficile de parler d'entraîneurs avec lesquels je n'ai pas travaillé. C'est une référence à tous les niveaux, en tant qu'entraîneur, en tant que manager et en tant que personne. Il a toutes les qualités d'un top entraîneur », lance le directeur sportif du FC Barcelone au micro de la Cadena SER . « Nous sommes attentifs, mais nous n'avons rien fait jusqu'à ce que toute la question soit clarifiée... Avec le fair-play, que pouvons-nous faire ? », ajoute Deco, qui se prononce également sur la situation de Xavi qui a déjà annoncé son départ.

La succession de Xavi fait parler