Transferts : Le PSG contraint de lâcher une offre légendaire ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours très actif sur le marché portugais grâce au réseau de Luis Campos, le PSG serait entré dans la course pour le transfert de João Neves. Le milieu de terrain de Benfica est d'ailleurs très convoité ce qui pourrait pousser le club lisboète à revoir à la hausse sa clause libératoire qui passerait de 120 à 150M€. Vers un nouveau transfert historique ?

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG prépare du lourd pour le prochain mercato qui s'annonce déjà très actif. Plusieurs recrues sont attendues, notamment au milieu de terrain, l'un des secteurs de jeu que les Parisiens souhaitent renforcer en priorité l'été prochain. Bien que Vitinha et Warren Zaïre-Emery s'imposent comme des titulaires en puissance. Mais derrière, Manuel Ugarte et Fabian Ruiz sont plus irréguliers. Sans parler de Carlos Soler, toujours très décevant cette saison. Par conséquent, le PSG veut frapper très fort pour se renforcer dans le cœur du jeu.

Mbappé s’en va, jackpot pour le PSG ? https://t.co/CugkFtyx83 pic.twitter.com/AIJLtcyPb9 — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

Le PSG dans la course pour João Neves ?

Dans cette optique, Luis Campos active son réseau et se tourne une nouvelle fois vers le Portugal où il a déjà déniché plusieurs joueurs pour le PSG à l'image de Vitinha, Manuel Ugarte, Gonçalo Ramos ou encore Cher Ndour. Et selon les informations d' O Jogo , le club parisien s'intéresse désormais à João Neves qui réalise une très belle saison avec Benfica. Cependant, il faudra affronter une énorme concurrence dans ce dossier puisque Chelsea, Manchester United ou encore Liverpool sont dans le coup.

Benfica tente de faire passer sa clause à 150M€