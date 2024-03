Transferts - PSG : Guardiola a appelé Mbappé !

Thomas Bourseau

Très convoité sur le marché des transferts et notamment à l’été 2017, Kylian Mbappé a finalement choisi le PSG alors qu’il figurait dans le viseur des plus grands clubs européens dont Manchester City. Pep Guardiola serait lui-même passé à l’action, et ce ne fut pas un cas isolé. Explications.

Kylian Mbappé est considérablement courtisé depuis ses débuts à l’AS Monaco. Au terme de la saison 2016/2017 qui l’a vu explosé en France et sur la scène européenne grâce au parcours européen de l’AS Monaco jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions, Mbappé quittait le Rocher pour le Paris Saint-Germain, au grand dam de Pep Guardiola.

En 2017, Guardiola a parlé avec Mbappé pour un transfert à Manchester City !

A l’été 2017, à la toute fin du mercato, le PSG annonçait la signature de Kylian Mbappé sous la forme d’un prêt d’une saison avec une obligation d’achat à 180M€. Le Paris Saint-Germain doublait alors le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool ainsi que Manchester City. D’après The Athletic, Pep Guardiola aurait en personne discuté avec Mbappé, qui décidait finalement de rejoindre le PSG.

Deux autres tentatives des Skyblues ?