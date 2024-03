Mercato - PSG : Mbappé provoque un malaise avec son transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a déjà acté son départ du PSG pour la fin de saison, et cette nouvelle a été confirmée dès la mi-février. Pas forcément une bonne chose en soit aux yeux de Vahid Halilhodžić, puisque l'ancien entraîneur du PSG estime que tout ce feuilleton médiatique autour de Mbappé risque de provoquer un malaise général dans le vestiaire pour la fin de saison.

Ce n'est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé quittera le PSG libre à l'issue de la saison, vraisemblablement pour prendre la direction du Real Madrid. Le capitaine de l'équipe de France a acté la nouvelle auprès de sa direction le 15 février dernier au cours d'une réunion, dans laquelle il avait annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il ne prolongerait pas son contrat. Le PSG a donc les idées claires pour cette fin de saison et sait déjà à quoi s'attendre pour le futur de Mbappé, mais ce n'est pas forcément une bonne chose pour autant selon Vahid Halilhodžić.

« Sans Kylian, ce sera très compliqué »

Interrogé par CulturePSG , l'ancien entraîneur du PSG (2003-2005) rappelle dans un premier temps l'importance de Kylian Mbappé : « Je trouve très intéressant de s'appuyer sur des jeunes talents et une approche plus collective pour l'avenir, mais faire sans Kylian sera très compliqué. On l'a vu encore lors du retour face à la Real Sociedad, à quel point il a cette capacité à faire basculer les grands matches. C'est pourquoi cette saison est peut-être une des dernières avant un petit moment où le PSG peut aller au bout en Ligue des Champions. Ils devront être bien préparés psychologiquement », indique Halilhodžić.

« Ça peut déstabiliser le groupe »