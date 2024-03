FC Nantes : «On ne s'entend pas», l'incroyable aveu de Kombouaré !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour au FC Nantes un an après son licenciement, Antoine Kombouaré s'est prononcé sur les coulisses de son choix, qu'il considère lui-même comme inattendu. Le Kanak reconnaît d'ailleurs que son entente avec Waldemar Kita est loin d'être idéale. Mais cela ne l'a pas empêché d'accepter sa mission pour sauver le FC Nantes et éviter la relégation.

Contre toute attente, le FC Nantes a décidé de nommer Antoine Kombouaré sur son banc pour remplacer Jocelyn Gourvennec. Un retour inattendu moins d'un an après son licenciement. L'ancien coach du PSG reconnaît d'ailleurs qu'il n'y croyait pas non plus compte tenu de ses relations avec Waldemar Kita.

Kombouaré évoque son «retour inattendu»

« C'est clair que tout le monde connaît la situation que j'ai vécue. C'est un retour inattendu, jamais je n'y ai pensé. Ou alors avec d'autres patrons, mais pas avec Waldemar Kita. Après Strasbourg, je reçois un premier coup de fil de Franck Kita qui voulait me voir. J'ai dit "pas de souci", finalement c'était le président qui m'invitait. Il y avait monsieur le président quand je suis arrivé et son fils, on était trois », raconte le Kanak au micro de RMC , avant de poursuivre son récit.

«J'ai fait un pas vers lui»