FC Nantes - Kombouaré : Le coup de fil qui a tout changé

Axel Cornic

Moins d’un an après sa mise à l’écart, Antoine Kombouaré a fait un retour très étonnant sur le banc du FC Nantes, qui est à la lutte pour le maintien en Ligue 1. Invité des Grandes Gueules du Sport ce samedi, il s’est exprimé au sujet de ce scénario que très peu de personnes auraient pu prévoir.

C’est devenu une sorte d’habitude depuis quelques années. En difficulté, le FC Nantes se retrouve une nouvelle fois avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, puisqu’il est menacé par une possible descente en Ligue 2. Et pour sauver le club on a appelé l’un des spécialistes des missions impossibles, avec Antoine Kombouaré.

« Jamais je n'y ai pensé, ou alors avec d'autres patrons, mais pas avec Kita »

Un choix assez étonnant, puisqu’en mai 2023 le technicien français n’était pas vraiment parti en très bons termes du FC Nantes, surtout à cause de ses relations avec le propriétaire Waldemar Kita. « C'est clair que tout le monde connaît la situation que j'ai vécue. C'est un retour inattendu, jamais je n'y ai pensé. Ou alors avec d'autres patrons, mais pas avec Waldemar Kita » a expliqué Antoine Kombouaré, au micro de RMC Sport . « Après Strasbourg, je reçois un premier coup de fil de Franck Kita qui voulait me voir. J'ai dit 'pas de souci', finalement c'était le président qui m'invitait ».

« On avait tous les deux envie de sauver le club, c'est le plus important »