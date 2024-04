Ce joueur du PSG régale Mbappé, Riolo déballe tout

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Vitinha monte en puissance au PSG. Sous la houlette de Luis Enrique, le milieu de terrain portugais enchaine les prestations de haute volée, s'étant notamment illustré ce dimanche soir face à l'OM. D'après Daniel Riolo, Kylian Mbappé est d'ailleurs plus performant lorsqu'il joue aux côtés de Vitinha.

Ces derniers mois, Vitinha fait le plus grand bonheur du PSG. En effet, le numéro 17 parisien est de plus en plus performant avec le club emmené par Luis Enrique. Titularisé ce dimanche soir à l'OM, Vitinha a d'ailleurs été l'un des grands artisans de la victoire du PSG.

Mercato : Proche de signer à l’OM, il finit au PSG ! https://t.co/AQBHpvYvog pic.twitter.com/nr3Dy9e81N — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

Vitinha est dans le top 3 du PSG selon Riolo

Malgré l'expulsion de Lucas Beraldo à la 40ème minute de jeu, le PSG de Luis Enrique s'est imposé 0-2 face à l'OM. Vitinha, auteur d'un grand match, ayant ouvert le score. Présent dans l' After Foot après la victoire du PSG ce dimanche soir, Daniel Riolo a tenu à faire l'éloge de Vitinha, affirmant qu'il sublimait Kylian Mbappé.

«Mbappé est meilleur quand Vitinha est près de lui»