PSG - Mbappé : Coup de bluff au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé va changer de tunique pour la première fois depuis 2017 et son arrivée au PSG en provenance de l’AS Monaco. Le Real Madrid va, sauf coup de tonnerre, mettre la main sur le Français qui inciterait Vinicius Jr à aller voir ailleurs ? Frédéric Hermel a démenti la nouvelle tendance en Espagne.

Clap de fin pour Kylian Mbappé au PSG. Après sept années passées dans la capitale, le meilleur buteur de l’histoire du club va tourner la page pour entamer un nouveau chapitre au Real Madrid. Avec Rodrygo Goes, Vinicius Jr et Jude Bellingham la saison prochaine à la Casa Blanca , il va y avoir un embouteillage.

Vinicius songerait à un départ selon la presse espagnole !

Selon SPORT , Vinicius Jr commencerait à sérieusement songer à changer d’air. Ciblé par des insultes racistes en Espagne ces derniers temps, l’international brésilien a paru à bout pendant la trêve internationale en conférence de presse lorsqu’il a été invité à s’exprimer sur la question raciale en Espagne pour le match entre la Roja et la Seleçao . En outre, la venue de Kylian Mbappé l’inciterait à aller voir ailleurs.

«Vinicius est intouchable. Il ne va pas partir»