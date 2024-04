Mercato - PSG : Un nouveau deal à 8M€ ?

Axel Cornic

Le mercato estival ne débute que dans plusieurs mois, mais plusieurs pistes commencent déjà à se dégager. C’est le cas avec Mike Maignan, formé au sein du club parisien et désormais à l’AC Milan, qui ces dernières années est devenu l’une des références mondiales à son poste.

Le poste de gardien de but a toujours été sujet à débat au PSG et Gianluigi Donnarumma ne fait pas exception. L’Italien ne fait toujours pas l’unanimité, bien qu’il aligne les prestations de haut niveau depuis le début de l’année 2024.

Retour de Maignan ?

La Gazzetta dello Sport explique en effet qu’au sein du PSG on songerait à changer de gardien de but à l’occasion du mercato estival 2024. Et le remplaçant de Donnarumma serait tout trouvé, puisque les dirigeants parisiens souhaiteraient miser sur Mike Maignan, portier titulaire de l’AC Milan et de l’équipe de France.

Le PSG est déjà fixé

D’après les informations du quotidien italien, Maignan pourrait changer de club, puisque son contrat se termine en 2026. Il réclamerait pourtant un salaire de 8M€ par an, ce qui reste pourtant moins cher que Gianluigi Donnarumma, qui est actuellement autour de 10M€ par an au PSG.