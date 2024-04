Mercato : Mbappé va provoquer un transfert colossal au Real Madrid ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vinicius Jr serait en plein doute. Le joueur du Real Madrid ne serait pas heureux en Espagne et pourrait voir sa situation se détériorer avec la venue de Kylian Mbappé l'été prochain. En plus de sa situation sportive, les attaques racistes dont il fait l'objet pourraient le pousser à envisager un départ, non pas à la fin de cette saison, mais en 2025.

Kylian Mbappé est attendu comme le messie au Real Madrid. Convoité depuis plusieurs années par le club espagnol, le joueur français aurait enfin dit oui. L'année prochaine, Carlo Ancelotti pourrait donc aligner un trio magique composé de Mbappé-Rodrygo-Vinicius Jr.

Vinicius Jr songe à son avenir

Mais selon les informations de Sport , le dernier cité aurait de sérieux doutes sur sa continuité au Real Madrid. Cible d'attaques racistes, Vinicius Jr serait pas loin de craquer à en croire le média espagnol.

L'arrivée de Mbappé ne va pas arranger les choses

Mais ce n'est pas tout puisque Vinicius Jr serait en plein questionnement sur son projet sportif. Le Brésilien se demande si le Real Madrid reste l'endroit idéal pour remporter le Ballon d'Or et devenir le meilleur joueur du monde, surtout après l'arrivée de Kylian Mbappé. Les prochains mois seront décisifs.