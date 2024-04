PSG - Real Madrid : La signature qui ne va pas plaire à Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé va très probablement rejoindre le Real Madrid cet été. Mais une question se pose déjà : quel numéro pour le crack de Bondy ? La réponse est délicate d’autant plus que Luka Modric pourrait prolonger et ainsi conserver son numéro 10, celui que porte Kylian Mbappé en équipe de France.

Cet été, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG alors que son contrat s’achève en juin prochain. L’international français va rejoindre le Real Madrid où il est déjà très attendu. Mais une question se pose à savoir quel sera son numéro de maillot. Le numéro 10 semblait être une option, mais selon Tomas Roncero, Luka Modric pourrait prolonger.

La prolongation de Modric encore possible ?

« Tout comme l'année dernière, j'ai tenu bon pour qu'il continue pendant un an supplémentaire, malgré une offre irréfutable de l'Arabie Saoudite, il s'est assis avec la famille et a continué. J'ai confiance et j'espère que Modric restera. Si Madrid a des matchs transcendantaux d'ici la fin de la saison et que Modric, pour une raison quelconque, est décisif, je peux vous dire que le club lui propose une prolongation. Si Madrid lui ouvre les portes, il entrera. Je pense que ce serait une erreur de laisser partir Modric, car il est toujours très important à Madrid », estime le journaliste de AS au micro de La Cadena SER .

Quel numéro pour Mbappé ?

La prolongation de Luka Modric pourrait d’ailleurs avoir un impact sur Kylian Mbappé dont la signature au Real Madrid semble actée. En effet, difficile de prédire le numéro dont va hériter l’actuel attaquant du PSG. Le 7 est pris par Vinicius Junior, le 9 semble promis à Endrick tandis que le 10 pourrait donc rester sur le dos de Luka Modric. Ce qui réduit les options pour Kylian Mbappé qui pourrait donc entamer sa carrière madrilène avec un numéro inattendu.