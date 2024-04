Mercato : Le PSG a choisi son prochain attaquant !

Alexis Brunet

Comme tous les étés, le PSG sera probablement l'un des grands acteurs du marché des transferts. Le club de la capitale va sûrement devoir trouver un remplaçant à Kylian Mbappé, et plusieurs noms sont évoqués. Outre les rumeurs Victor Osimhen, ou bien Rafael Leao, les dirigeants parisiens auraient fait du retour de Xavi Simons une priorité.

Les grands mouvements n’ont pas encore commencé au PSG, mais cela va bientôt arriver. En effet, Kylian Mbappé dispute ses derniers matches avec le club de la capitale. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le champion du monde a décidé de ne pas prolonger son contrat à Paris, et il se dirige très probablement vers le Real Madrid.

Le PSG veut faire revenir Simons

Le PSG a donc déjà commencé à penser au possible remplaçant de Kylian Mbappé. D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, qui s'est exprimé pour The Residency , le club de la capitale souhaiterait faire revenir Xavi Simons. Le Néerlandais est actuellement prêté au RB Leipzig, et il est sous contrat avec Paris jusqu'en 2027.

Simons doit décider

Dernièrement, le10sport.com faisait déjà écho de la volonté du PSG de compter à l'avenir sur son crack néerlandais. Toutefois, selon nos informations, c'est uniquement le joueur de 20 ans qui sera maître de son destin. Avec le départ de Kylian Mbappé, une place de choix va se libérer à Paris, ce qui pourrait convaincre le milieu offensif.