Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc annonce la couleur pour 2020 !

Publié le 20 décembre 2019 à 10h35 par La rédaction

Charles Leclerc ne s’attendait pas à une telle saison en Formule 1 et ne cache pas son objectif pour 2020 à savoir le titre de champion du monde.

Pour sa première saison au sein de la Scuderia Ferrari, Charles Leclerc n’a pas déçu. A 22 ans, le Monégasque s’est offert les deux premiers Grand Prix de sa carrière (en Belgique et en Italie) et termine cette année à la quatrième place au classement des pilotes juste devant son coéquipier Sebastian Vettel. Alors que la saison 2019 vient de toucher à sa fin, Charles Leclerc a dressé le bilan de sa saison avant d’annoncer la couleur pour 2020.

« En 2020, je veux gagner le titre pour Ferrari »