Omnisport

Rallye : Fernando Alonso affiche sa fierté après son premier Dakar !

Publié le 17 janvier 2020 à 16h35 par A.M.

Treizième au classement final du Dakar, Fernando Alonso a affiché sa fierté d’avoir rallié l’arrivée du rallye le plus célèbre du monde pour sa première participation.

Homme de défi, Fernando Alonso est touche-à-tout dans le monde du sport automobile. Double Champion du monde de Formule 1, le pilote espagnol s’est lancé dans l’Endurance en remportant les 24 Heures du Mans, mais également en Indycar avec sa participation aux 500 Miles d’Indianapolis. Et cette année, il s’est lancé un défi bien plus grand, en s’alignant sur le Dakar, réputé comme l’une des courses les plus éprouvantes au monde. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Fernando Alonso s’en est très bien sorti. Avec son co-pilote Marc Coma, quintuple vainqueur du Dakar en moto, l’Espagnol a terminé treizième du général à 4 heures et 42 minutes de son compatriote Carlos Sainz, grand vainqueur de l’épreuve. À l’arrivée, le double Champion du monde de F1 a donc affiché sa fierté de termine son premier Dakar malgré quelques frayeurs.

«Terminer la course dès ma première participation, ce n'était pas facile»