Tennis : Gaël Monfils reçoit un énorme conseil pour Roland-Garros !

Publié le 19 juin 2020 à 17h35 par T.M.

En grande forme avant l’interruption de la saison, Gaël Monfils pourrait avoir une carte à jouer lors de Roland-Garros à en croire Henri Leconte. Ce dernier a d’ailleurs conseillé le 9ème joueur mondial pour le Grand Chelem sur terre battue.

Alors que la saison de tennis s’apprête à repartir, les meilleurs joueurs voient toutefois un grand dilemme se profiler : jouer l’US Open ou Roland-Garros. En effet, le calendrier a totalement été chamboulé et le Grand Chelem parisien se tiendra finalement 2 semaines après la fin du Grand Chelem new-yorkais. Un rythme effréné qui devrait obliger les meilleurs joueurs à faire l’impasse dans l’un des deux tournois pour être dans les meilleures conditions dans l’autre. A ce sujet, Henri Leconte a d’ailleurs lâché un grand conseil à Gaël Monfils afin que le 9ème joueur mondial réalise une grosse prestation du côté de Roland-Garros.

« Je n’irais pas à New York »