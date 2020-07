Tennis

Tennis : Énorme révélation sur Federer et sa position dans le projet de Djokovic !

Publié le 1 juillet 2020 à 9h35 par La rédaction

Lors du confinement, la présidence des joueurs ATP, bien menée par Novak Djokovic, a émis l’idée d’un projet pour aider les joueurs les plus démunis. Si Roger Federer avait donné son feu vert, il penserait en fait tout le contraire.

Avec l’aide de Roger Federer et de Rafael Nadal, Novak Djokovic a réalisé un projet qu’il souhaiterait vite mettre en place pour aider les joueurs plus démunis. Ainsi, le Serbe souhaiterait que les 100 premiers joueurs du circuit ATP donnent une partie de leur prize money aux tennismans les moins bien classés à la fin des tournois. Toutefois, la légende suisse ne serait pas d’accord avec cette idée. Le 204e mondial a effectivement révélé que Federer ne souhaitait pas perdre « ses privilèges ».

« Sa préférence est de garder l’argent pour les Top Players et que l’élite garde ses privilèges. »