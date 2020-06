Tennis

Tennis : Andy Murray se félicite après son grand retour !

Publié le 30 juin 2020 à 22h35 par La rédaction

Après de longs mois de galère, Andy Murray revient peu à peu sur les courts et s’est félicité du niveau jeu produit lors du dernier tournoi amical organisé en Angleterre.

« Pour être honnête, cette défaite ne m'embête pas. Ce qui compte après un match comme ça, c'est l'état de ma hanche. Je sais que si ma hanche va bien, mon tennis ne va faire que s'améliorer dans les prochains mois. Là, je me sens bien. Si je joue comme ça, en améliorant quelques détails, en affûtant certaines choses, je jouerai bientôt à un haut niveau de tennis. C'était bien, positif. » avait expliqué Andy Murray en conférence de presse il y a quelques jours après avoir perdu face à Kyle Edmund dans le cadre d’un tournoi amical. De retour sur les courts après de longs mois d’absence dus à une opération à la hanche, Andy Murray s’est de nouveau félicité pour le jeu proposé cette semaine.

« J'ai fait un grand pas en avant »