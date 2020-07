Tennis

Tennis : Nadal revient sur son énorme finale de Wimbledon contre Federer

Publié le 4 juillet 2020 à 14h35 par La rédaction

En 2008, Rafael Nadal est venu à bout de Roger Federer dans un match exceptionnel plein de rebondissements à Wimbledon. 12 ans après cette victoire, Rafael Nadal est revenu sur cette finale inoubliable.

Pour tous les admirateurs de tennis, la finale de l’édition 2008 de Wimbledon entre Roger Federer et Rafael Nadal est considérée comme l’un des plus beaux matchs de l’histoire de ce sport. Après plusieurs interruptions à cause de la pluie et 4h48 de jeu, l’Espagnol est venu à bout du maitre à jouer suisse en cinq sets d’anthologie. (6-4 6-4 6-7 6-7 9-7) 12 ans après ce match historique, Rafael Nadal s’est rappelé chaque point important de la rencontre dans une entretien pour Movistar+ .

« Mentalement et physiquement, je me sentais plus fort que lui »