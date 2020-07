Tennis

Tennis : La Coupe Davis 2023 à Roland-Garros ? La réponse !

Publié le 3 juillet 2020 à 13h35 par La rédaction

Le président de la Fédération Française de tennis Bernard Giudicelli souhaite que la France organise la finale de la Coupe Davis 2023 à Roland-Garros.

Depuis plusieurs années maintenant, le site de Roland-Garros est en rénovation. La très célèbre enceinte du sport de la petite balle jaune aura un nouveau court d’environ 5 000 places ainsi que de nouvelles infrastructures et des toits amovibles, tout ça pour un budget estimé à 400M€. Le site parisien pourrait alors être en adéquation avec les critères requis pour l’organisation du tournoi final de la Coupe Davis. Et cette idée intéresserait le président de la Fédération Française de tennis…

La France est candidate à l'organisation