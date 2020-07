Tennis

Tennis : Quand Virgil van Dijk se compare à... Roger Federer !

Publié le 3 juillet 2020 à 16h35 par A.D.

Malgré sa nonchalance, Virgil van Dijk enchaine les performances XXL depuis sa signature à Liverpool. Le défenseur néerlandais a osé la comparaison avec Roger Federer.

Virgil van Dijk a quelque chose en lui de Roger Federer. C'est en tous les cas ce qu'il a lui-même estimé. Malgré sa nonchalance, l'international néerlandais fait le plus grand bonheur de Liverpool depuis son arrivée. A tel point qu'il est considéré comme l'un des plus grands défenseurs du monde en ce moment. Interrogé sur le calme et la décontraction qu'il affiche sur les terrains, Virgil van Dijk s'est comparé à Roger Federer.

«Si vous regardez Federer jouer au tennis, on dirait même qu’il ne fait aucun travail »