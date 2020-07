Tennis

Tennis : Coronavirus, masques... Guy Forget annonce la couleur pour Roland-Garros !

Publié le 5 juillet 2020 à 12h35 par A.D.

Alors que le coronavirus a fait de sérieux dégâts, Roland-Garros a été reporté au mois de septembre. Guy Forget, organisateur du Grand-Chelem français, a informé le public sur les règles strictes à appliquer pour respecter les mesures sanitaires.

Pour freiner la propagation du coronavirus, le monde sportif s'est mis en pause pendant de longues semaines. Alors que les activités reprennent peu à peu, Roland-Garros a été reporté à la fin du mois de septembre. Si certains tournois sont disputés à huis clos, le Grand-Chelem français devrait accueillir une jauge de 50 à 60% de spectateurs. Toutefois, chaque membre du public devra porter un masque au sein de l'enceinte de la Porte d'Auteuil. Lors d'un entretien accordé à Eurosport , Guy Forget a détaillé toutes les mesures prises pour garantir la santé de tous à Roland-Garros.

«Tous ceux qui entreront à Roland-Garros devront porter un masque»