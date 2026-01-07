OM : «Jusqu’à la mort», l’annonce choc de Roberto De Zerbi !

Déçu de la prestation de ses joueurs dimanche lors de la réception du FC Nantes (0-2), Roberto De Zerbi avait regretté un manque d’énergie de leur part. A la veille d’affronter le PSG à l’occasion du Trophée des champions, l’entraîneur de l’OM a de nouveau été interrogé à ce sujet, assurant qu’il était prêt à aller « jusqu’à la mort » avec eux.
Quatre jours après sa défaite face au FC Nantes (0-2), l’OM sera opposé au PSG jeudi, lors du Trophée des champions. Après la réception des Canaris, Roberto De Zerbi avait regretté un « manque d’énergie » de ses joueurs, qu’il ne savait pas expliquer et dont ils ont longuement parlé depuis.
« Le match contre Nantes a été l'un des plus mauvais depuis que je suis ici mais aussi l'un des plus faciles à comprendre »
« Le match contre Nantes a été l'un des plus mauvais depuis que je suis ici mais aussi l'un des plus faciles à comprendre, à analyser. Nous avons parlé ces derniers jours longuement avec les joueurs, nous sommes arrivés complètement vidés avant ce match, je ne sais pas pourquoi. Quand rien ne va, ni physiquement, ni tactiquement, ni mentalement, c'est plus facile de tourner la page et de continuer. Il y a toujours eu des moments difficiles, il ne faut pas tomber dans les polémiques et rester lucides », a déclaré l’entraîneur de l’OM ce mercredi en conférence de presse.
« Avec mes joueurs, je vais jusqu'à la mort »
Relancé sur l’envie de ses joueurs et s’il était rassuré dans ce domaine, Roberto De Zerbi a ajouté : « Avec mes joueurs, je vais jusqu’à la mort. Je n’ai aucun doute sur les qualités morales de mes hommes. Vous me connaissez depuis 1 an et demi et je ne dis pas les choses que je ne pense pas. L’approche contre Nantes était sans énergie ou férocité qu’il faut en 2026 pour jouer au foot. Si tu as la motivation haute, l’écart de la valeur des joueurs se réduit. Ma responsabilité, c’est de stimuler mes joueurs pour que tous les matchs se jouent comme il faut. »