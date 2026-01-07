OM : «Jusqu’à la mort», l’annonce choc de Roberto De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déçu de la prestation de ses joueurs dimanche lors de la réception du FC Nantes (0-2), Roberto De Zerbi avait regretté un manque d’énergie de leur part. A la veille d’affronter le PSG à l’occasion du Trophée des champions, l’entraîneur de l’OM a de nouveau été interrogé à ce sujet, assurant qu’il était prêt à aller « jusqu’à la mort » avec eux.

Quatre jours après sa défaite face au FC Nantes (0-2), l’OM sera opposé au PSG jeudi, lors du Trophée des champions. Après la réception des Canaris, Roberto De Zerbi avait regretté un « manque d’énergie » de ses joueurs, qu’il ne savait pas expliquer et dont ils ont longuement parlé depuis.

« Le match contre Nantes a été l'un des plus mauvais depuis que je suis ici mais aussi l'un des plus faciles à comprendre » « Le match contre Nantes a été l'un des plus mauvais depuis que je suis ici mais aussi l'un des plus faciles à comprendre, à analyser. Nous avons parlé ces derniers jours longuement avec les joueurs, nous sommes arrivés complètement vidés avant ce match, je ne sais pas pourquoi. Quand rien ne va, ni physiquement, ni tactiquement, ni mentalement, c'est plus facile de tourner la page et de continuer. Il y a toujours eu des moments difficiles, il ne faut pas tomber dans les polémiques et rester lucides », a déclaré l’entraîneur de l’OM ce mercredi en conférence de presse.