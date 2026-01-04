OM - De Zerbi : La mauvaise surprise qu’il n’avait pas vu venir !

L’OM est totalement passé à côté de son premier match de l’année 2026, en s’inclinant à domicile face au FC Nantes (0-2) dimanche. Après la rencontre, Roberto De Zerbi a pointé du doigt le manque d’énergie de ses joueurs. Chose qu’il n’avait pas vu venir au cours de la semaine qui l’a précédé.
Alors que le RC Lens et le PSG se sont imposés contre Toulouse (0-3) et le Paris FC (2-1), l’OM a chuté lors de la réception du FC Nantes (0-2) ce dimanche. Les Olympiens ont vu les deux premiers de Ligue 1 prendre leurs distances au classement, au terme d’un match qu’ils ont terminé à 9 contre 11.
« Je n’avais rien ressenti par rapport à ce manque d’énergie »
« On a mal commencé, déjà à onze contre onze. Sans énergie, sans ce qui est nécessaire pour pouvoir jouer en France. Si tu ne mets pas la bonne énergie, la juste vigueur, tu perds contre tout le monde, surtout en Ligue 1 », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse.
« S’il y avait eu un signe, j’aurais vraiment renversé la Commanderie »
Un manque d'énergie qui a surpris l’entraîneur de l’OM : « Je n’avais rien ressenti par rapport à ce manque d’énergie. C’est ce qui m’attriste. S’il y avait eu un signe, j’aurais vraiment renversé la Commanderie. Je n’avais pas de symptomes qui pouvaient prévoir ça. Nos joueurs sont de bonnes personnes, ils tiennent beaucoup à ce qu’ils font et la journée d’aujourd’hui fait mal. »