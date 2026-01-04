OM - De Zerbi : La mauvaise surprise qu’il n’avait pas vu venir !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’OM est totalement passé à côté de son premier match de l’année 2026, en s’inclinant à domicile face au FC Nantes (0-2) dimanche. Après la rencontre, Roberto De Zerbi a pointé du doigt le manque d’énergie de ses joueurs. Chose qu’il n’avait pas vu venir au cours de la semaine qui l’a précédé.

Alors que le RC Lens et le PSG se sont imposés contre Toulouse (0-3) et le Paris FC (2-1), l’OM a chuté lors de la réception du FC Nantes (0-2) ce dimanche. Les Olympiens ont vu les deux premiers de Ligue 1 prendre leurs distances au classement, au terme d’un match qu’ils ont terminé à 9 contre 11.

« Je n’avais rien ressenti par rapport à ce manque d’énergie » « On a mal commencé, déjà à onze contre onze. Sans énergie, sans ce qui est nécessaire pour pouvoir jouer en France. Si tu ne mets pas la bonne énergie, la juste vigueur, tu perds contre tout le monde, surtout en Ligue 1 », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse.