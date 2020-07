Tennis

Tennis : Ce magnifique constat sur le comportement de Nadal et Federer !

Publié le 21 juillet 2020 à 14h35 par La rédaction

Monstrueux sur le terrain, Rafael Nadal et Roger Federer sont des tennismans comme les autres en dehors du court. C’est en tout cas ce qu’a fait savoir Fabrice Santoro, ancien capitaine du Suisse et de l’Espagnol lors de l’IPTL.

Respectivement âgés de 34 et 38 ans, Rafael Nadal et Roger Federer ont marqué à leur manière l’histoire du tennis. Si le Suisse s’est particulièrement distingué sur le gazon de Wimbledon, l’actuel numéro deux mondial du circuit ATP a montré son meilleur visage sur la terre battue de Roland-Garros en remportant à 12 reprises les Internationaux de France. Toutefois, les deux joueurs ont aussi marqué l’histoire de la petite balle jaune par leur comportement et leur exemplarité en dehors du court et ce témoignage le prouve.

« Ils sont tellement normaux dans leur fonctionnement, uniques dans ce qu’ils sont et anormaux dans ce qu’ils ont fait ! »