Tennis - Open d'Australie

Tennis : Un grand danger pour l'Open d'Australie ? La réponse !

Publié le 12 août 2020 à 22h35 par La rédaction

Craig Tiley, directeur de l’Open d’Australie, est revenu sur l’organisation de l’Open d’Australie en 2021, notamment la présence de spectateurs, et le prize money.

Alors que le calendrier 2020 de l’ATP et du WTA World Tour a été considérablement modifié, plusieurs tournois ayant été annulés et d’autres décalés, à l’image de Roland Garros, qui se déroulera en septembre prochain, l’heure est déjà à la planification et l’organisation du calendrier 2021. Si la ville de Melbourne est à l’heure actuelle confinée, le directeur du Grand Chelem, Craig Tiley, est optimiste quant à la tenure du tournoi dans sa ville emblématique : « Je suis optimiste et positif sur le fait que nous aurons un tournoi et qu’il sera à Melbourne » a-t-il déclaré lors d’une interview à Reuters . Pour le moment l’Open d’Australie, premier grand rendez-vous annuel, est prévus du 18 au 31 janvier 2021.

Un tournoi avec des bulles bio-sécurisées et des spectateurs