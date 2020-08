Tennis

Tennis : L'entraîneur de Rafael Nadal affiche ses inquiétudes avant Roland Garros !

Publié le 9 août 2020 à 14h35 par La rédaction

Après une longue parenthèse due à l’épisode du Covid-19, Rafael Nadal s'apprête à revenir sur les courts. Toutefois, son entraîneur Toni Nadal a affiché des inquiétudes sur l’état de forme de son neveu.

Le tennis a de nouveau repris ses droits. Absent à cause du Covid-19 qui a paralysé l’ensemble des sports dans le monde, le sport de la petite balle jaune a recommencé depuis peu et devrait se poursuivre avec l’US Open qui va se dérouler du 31 août au 13 septembre. Un Grand Chelem maintenu qui a beaucoup fait polémique récemment comme le montre l’absence de nombreux joueurs au tournoi américain comme Nick Kyrgios ou Rafael Nadal. L’Espagnol a ainsi annoncé son intention de ne pas se rendre à l’US Open et compte rester en France pour préparer Roland Garros. Toutefois, la forme du numéro 2 mondial laissait afficher des inquiétudes dans son entourage comme l’a révélé son entraîneur Toni Nadal…

«Compromise par sa longue inactivité en compétition»