Tennis

Tennis - US Open : Nick Kyrgios réagit à l'annonce retentissante de Rafael Nadal

Publié le 7 août 2020 à 14h35 par A.D.

Il y a quelques jours, Rafael Nadal a annoncé qu'il ne ferait pas le voyage pour disputer l'US Open. Une décision que comprend totalement Nick Kyrgios.

L'US Open sera le premier Grand Chelem organisé après la reprise. Toutefois, toutes les stars du circuit ne devraient pas répondre présents. Après Nick Kyrgios, Rafael Nadal a également annoncé qu'il ne serait pas de la partie. « Aujourd'hui la situation est difficile pour faire des tournois et tout mon respect à l'USTA, aux organisateurs de l'US Open et de l'ATP pour les efforts qu'ils font pour jouer le tournoi pour les millions de fans qui le verront à la télé ou sur plateformes numériques. C'est une décision que je ne voudrais pas prendre mais dans ce cas je suis mon cœur et pour l'instant je préfère ne pas voyager », a-t-il posté sur Twitter ce mardi soir. Lors d'un entretien accordé à Wide World of Sports , Nick Kyrgios s'est livré sur la décision de Rafael Nadal.

«Je pense que Nadal regarde en direction de Roland-Garros»