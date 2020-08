Tennis

Tennis : Grigor Dimitrov réagit à sa prestation moyenne à Cincinnati !

Publié le 24 août 2020 à 18h35 par La rédaction

Quelques semaines après avoir connu l’enfer du Covid-19, Grigor Dimitrov était de retour sur les courts à Cincinnati. Le succès n’a cependant pas été au rendez-vous, et le Bulgare a tenu à réagir à sa prestation plus que moyenne…

Grigor Dimitrov revient de loin. Testé positif au Covid-19 à la suite de l’Adria Tour, le Bulgare s’était placé en quarantaine pendant deux semaines. Après une quarantaine plutôt difficile en raison de symptômes particulièrement violents du Covid-19, il a retrouvé les courts de tennis à Cincinnati, où il a affronté Ugo Humbert. Une défaite en deux sets plus tard, Dimitrov a tenu à réagir à sa prestation, et il affirme qu’il souhaitait simplement essayer de reprendre le tennis…

« Je ne parle pas de tennis pour le moment »