Tennis

Tennis : Adria Tour, Covid-19… Grigor Dimitrov s’exprime sur sa quarantaine !

Publié le 13 août 2020 à 23h35 par La rédaction

Après avoir contracté le virus lors de l’Adria Tour, Grigor Dimitrov a été placé en quarantaine. L’occasion pour lui de se poser beaucoup de questions concernant le tennis, ainsi que sa vie…

L’Adria Tour avait été un fiasco total. Après l’arrêt des circuits ATP et WTA, plusieurs joueurs avaient décidé de disputer un tournoi organisé dans les Balkans, avec du public, notamment grâce à Novak Djokovic. Finalement, ce tournoi a été un fiasco total, puisque plusieurs joueurs ont été testé positifs au Covid-19. Le premier à l’avoir été, Grigor Dimitrov, s’est ensuite placé en quarantaine pendant 14 jours. L’occasion pour lui de faire le point sur de nombreuses questions qu’il se posait…

« J’utilise ce temps pour prendre du recul et tracer une ligne »