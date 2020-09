Tennis

Tennis - US Open : McEnroe revient sur la disqualification de Djokovic

Publié le 9 septembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Ancien numéro 1 mondial, John McEnroe est revenu sur le tremblement de terre dans le monde du tennis survenu dimanche dernier avec la disqualification de Novak Djokovic à l’US Open.

Grand favori de l’US Open en l’absence de Rafael Nadal et Roger Federer, Novak Djokovic a été disqualifié du tournoi pour avoir involontairement envoyé une balle sur une juge de ligne. Un coup dur pour le numéro 1 mondial, qui ne risque pas d’améliorer son image auprès du public et des membres influents du tennis mondial, lui qui s’était déjà fait remarquer cette année avec la polémique de l’Adria Tour. Également disqualifié de l’US Open lors de l’édition 1990, John McEnroe est revenu sur le sort de Djokovic.

« Il sera le méchant pour le reste de sa carrière »