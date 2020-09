Tennis

Tennis - US Open : Leconte se prononce sur l'exclusion de Novak Djokovic !

Publié le 8 septembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Novak Djokovic a été disqualifié de l’US Open à cause d’un geste d’humeur. Si la décision peut sembler sévère, Henri Leconte ne la trouve pas anormale.

L’actuel numéro 1 au classement ATP, Novak Djokovic n’ira pas plus loin que les huitièmes de finale de cet US Open. Dans un moment d’énervement, le Serbe a envoyé une balle dans la gorge d’une juge de ligne. Il a été disqualifié et c’est donc son adversaire, Pablo Carreno Busta qui est passé au tour suivant. Puisque Roger Federer et Rafael Nadal avaient décidé de ne pas se rendre à New York, la voie semblait un peu plus dégagée pour que Novak Djokovic aille chercher son 18e titre du Grand Chelem. Il n'en sera rien pour le joueur de 33 ans...

« Le règlement est le même pour tout le monde »