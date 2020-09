Tennis

Tennis : Quand Henri Leconte s'incline devant Novak Djokovic

Publié le 27 septembre 2020 à 17h35 par H.K.

Suite à sa disqualification de l’US Open, Novak Djokovic n’a pas baissé les bras, et a continué de travailler dans l’optique d’être prêt pour Roland-Garros. Une force de caractère qui ne laisse pas Henri Leconte indifférent…

Novak Djokovic l’a déjà prouvé à de nombreuses reprises tout au long de sa carrière : il dispose d’un mental d’acier. Disqualifié de l’US Open après avoir accidentellement envoyé une balle sur une juge de ligne par énervement, le Serbe a su se reconcentrer directement sur son principal objectif : la préparation de Roland-Garros. « Djoko » a fait preuve d’une très grande force de caractère,et Henri Leconte a apprécié…

« Il a réagi comme un champion »